الخارجية الكويتية: بومبيو يبدأ زيارة للبلاد الثلاثاء

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيبدأ الثلاثاء زيارة للكويت.

وقال الجارالله في تصريح صحفي، الاثنين، إن الزيارة ”ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي“.

وأضاف أن المباحثات ستتناول أيضًا الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة، وخصوصًا الوضع في اليمن وسوريا.

وتابع أن الزيارة تأتي في إطار جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، معربًا عن تطلعه لأن تسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير مجالاته.

وأوضح أن ”الكويت تتطلع لنجاح المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين فيها، والتي تتطرق لتشمل مجالات التعاون العديدة لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والطاقة، إضافة إلى التعاون في المجال الأمني والعسكري، خصوصًا في ما يتصل بجهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله“.

ومن المقرر أن يعقد بومبيو مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء مع نظيره الكويتي في ختام زيارته للكويت.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن جولة لبومبيو في الشرق الأوسط، تشمل الكويت ولبنان خلال الفترة بين 19 و23 مارس/آذار الجاري.