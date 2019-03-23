سيدة أمريكية تبث فيديو انتحارها على الهواء عبر حسابها على ”فيسبوك“ (صور)

انتحرت سيدة خمسينية من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبثت فيديو انتحارها على الهواء مباشرة عبر حسابها على ”فيسبوك“.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل البريطانية“ انتحار ميريل جويس تيرنر (53 عامًا)، من كودغو كي بفلوريدا، وشاهد أحد أصدقائها الواقعة، فذهب على الفور مع طاقم الإسعاف لإنقاذها، لكن القدر لم يمهلها ولقيت حتفها.

وبحسب المتحدث الرسمي لمكتب مقاطعة مونرو شيرف، آدم لينهاردت، فقد ”توفيت تيرنر بعدما جرحت نفسها، وقد شاهدها العديد من الأشخاص وقت انتحارها، وأسرع أحدهم بالاتصال بالسلطات، لكنها وصلت بعد فوات الأوان“.

وقال لينهاردت لصحيفة ميامي هيرالد المحلية: ”لا يوجد دليل أو عوامل تحدد سبب الانتحار، ولا تحوم الشكوك حول مشتبه به بعينه، ولكننا حتمًا سنصل لنتائج قاطعة بعد تشريح الجثة“.

وحذف ”فيسبوك“ فيديو الانتحار من حساب تيرنر الشخصي، لكن بعض الحقائق تظهر من خلال الصور المنشورة على حسابها، بأنها كانت تواعد شخصًا يدعى كيفين سلامون، وكانت تلهو وتمرح كشابة عشرينية، يملأ وجهها الابتسام وتشع النضارة من بشرتها البرونزية، يحيطها الكثير من الأصدقاء، فما هو الدافع وراء انتحارها؟