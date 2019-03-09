مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة جنوب فلوريدا الأمريكية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، جراء تحطم طائرة خفيفة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز)، عن إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة تحطمت وسقطت في بحيرة أوكشوبي أثناء تحليقها على مسافة منخفضة للهبوط في مطار قريب.

وأضافت أن الطائرة تعمل بمحركين، ومن طراز ”بيبر“.

كما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مكتب قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا أن موظفي إدارة مكافحة الحرائق في المنطقة انتشلوا 5 جثث هم جميع من كانوا على متن الطائرة.

ولم تكشف السلطات عن هويات القتلى حتى الساعة 06:50 ت.غ، وأعلنت أنها تحقق في أسباب الحادثة.