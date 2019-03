زهرة عرفات: حاولت الانتحار 3 مرات ولجأت للإعلانات لهذا السبب(فيديو)

View this post on Instagram

اعترفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات خلال تصريحات تلفزيونية، بأنها حاولت الانتحار 3 مرات وهي في سن المراهقة، موضحة أن الهدف الحقيقي من اعترافها هو توعية الآباء والأمهات بخطورة تلك المرحلة التي يمر بها أبناؤهم.