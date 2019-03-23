زهرة عرفات: حاولت الانتحار 3 مرات ولجأت للإعلانات لهذا السبب(فيديو)

اعترفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات بأنها حاولت الانتحار 3 مرات وهي في سن المراهقة، موضحة أن الهدف الحقيقي من اعترافها هو توعية الآباء والأمهات بخطورة تلك المرحلة التي يمر بها أبناؤهم.

وقالت عرفات خلال تصريحات تلفزيونية: ”أنا لما اتكلمت عن إني حاولت الانتحار ٣ مرات وأنا في سن المراهقة، كان الهدف توعية الأهل، وأنا عندي عيال مراهقون، وكنت لما أتهاوش معهم هوشة بسيطة ويروحوا يقفلون الباب كنت أخاف، لأن المراهق في مرحلة ما يكون مشوشًا“.

وأضافت:“ياريت الناس لا يعطون الموضوع أكبر من حجمه، ولا يُدخلون ضعف الإيمان والدّين بالموضوع ، المراهق في سن معينة يحس أن العالم كله ضده لسبب تافه.. وهناك مراهقون انتحروا عشان شهادة، أو هوشة، أو تنمّر“.

أما عن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب قيامها بتقديم إعلانات، أوضحت زهرة عرفات أنها مرت منذ فترة بضائقة مادية، بسبب قلة الأعمال الدرامية، وكانت هذه الإعلانات هي مصدر الدخل الوحيد لها.