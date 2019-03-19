مسؤول: مخدر الاستروكس سبب“مذبحة أوسيم“ في مصر (فيديو)

كشف الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، الملاصقة للعاصمة القاهرة، تفاصيل مقتل 4 مواطنين، وإصابة 5 آخرين، بينم شرطيان، فيما عرفت بـ“مذبحة أوسيم“، إلى جانب سبب الجريمة.

وقال رئيس المدينة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، عبر برنامجه ”حضرة المواطن“ بفضائية ”الحدث“، أن السبب الرئيسي لارتكاب المتهم الجريمة، يرجع إلى غياب عقله، نتيجة تعاطيه مخدر الاستروكس، الأمر الذي ترتب عليه قيامه بإحضار بندقية آلية وأطلق النيران بشكل عشوائي.

وأضاف رئيس المدينة أن قوات الأمن انتقلت لموقع الحادث بمجرد وقوعه، حيث قام المتهم بتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن حتى تمت تصفيته.

وذكر عبدالعاطي أن ما تردد وقت الحادث بشأن ارتكاب المتهم للجريمة بسبب تحرير زوجته محضراً ضده لم يكن صحيحاً، مشيراً إلى أن تعاطي المتهم لمخدر الأستروكس هو السبب الرئيسي.

وعن الأعداد النهائية للحادث، قال رئيس المدينة إن عدد القتلى 4 ضحايا، إلى جانب إصابة 5آخرين م ضابط وأمين شرطة، و3 مواطنين من أسرة واحدة هم زوج وزوجة ونجلهما.

وأشار عبدالعاطي إلى أن الشرطة تحركت بناء علي استغاثات المواطنين، لافتًا إلى أن جميع القيادات الأمنية والشرطية موجودة بمستشفى أوسيم لإنهاء تلك الأزمة.