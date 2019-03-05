والد قتيل ”خيطان“ يكشف تفاصيل الجريمة المروعة

كشف والد الطفل القتيل عبدالرحمن بمنطقة خيطان الكويتية، أن ”معايرة“ بين ابنه والقاتل و“مناوشات لفظية“ هي التي أودت بحياة ابنه.

وقال في مقابلة مع صحيفة ”الأنباء“ المحلية: ”السبب هو معايرة الأبناء ومناوشات لفظية.. ولدي عبدالمحسن الذي يكبر القتيل بعامين أخبرني بأن المرحوم تعرف على القاتل حديثًا، وأن القاتل أمه آسيوية وهذا ليس عيبًا، لكن حدثت مناوشات ومعايرات بين الاثنين، بسبب الأم السيلانية، وأيضًا بسبب عمل ابني في محل بنشرجي لمساعدة الأسرة على مواجهة متطلباتها المعيشية، فتطور الأمر إلى ما انتهى إليه“.

وعن طريقة وصول الخبر إليه، أوضح بالقول: ”كنت في المنزل مع زوجتي وباقي أولادي عندما فوجئت بصديق لابني يأتي في حالة غير طبيعية ويطلب منا الإسراع لإنقاذ عبدالرحمن قائلًا إنه مطعون وينزف بغزارة، وملقى عند البقال الموجود أسفل العمارة، فأسرعت بالنزول معه لأجد ابني ملقى على الأرض وسط بركة دماء“.

وأضاف: ”تلقى ابني عبدالرحمن طعنة واحدة في الرئة أودت بحياته“.

من جانبها، قالت والدة القتيل: ”احتسب عبدالرحمن شهيدًا، ولدي قناعة بأن قاتله سيلقى جزاءه، لكنني أعتب على أسرته، ألا نستحق منهم تقديم واجب العزاء في الفقيد على الأقل؟، ثم أجهشت بالبكاء“.