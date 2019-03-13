عملية سطو مسلح على رواتب أطباء في كردستان‬ العراق

أعلنت الشرطة المحلية في محافظة السليمانية شمالي العراق، اليوم الأربعاء، العثور على رواتب موظفي مستشفى شار في المدينة المسروقة والقبض على 7 متورطين في عملية سطو مسلح.

وكانت عصابة مكونة من عدة أشخاص قد نفذت عملية سطو مسلح يوم أمس على رواتب موظفي مستشفى ”شار“ في مدينة السليمانية، ولاذت بالفرار بعد سرقة مبلغ مليار دينار عراقي (مليون دولار أمريكي).

وقالت الشرطة في بيان إنه ”تم خلال أقل من 15 ساعة العثور على الأموال المسروقة من مستشفى ”شار“ في المدينة، والقبض على 7 متورطين في عملية السطو“.

وبحسب مسؤول كردي تحدث لوسائل إعلام محلية، فإنه ”تم نصب أكثر من مئتي نقطة تفتيش داخل السليمانية“ لحين الكشف عن الجناة والقبض عليهم“.

وأوضح بيان الشرطة أن ”العصابة خططت لعملية السطو منذ عشرة أيام، وقد تم صباح اليوم القبض على آخر أفرادها“، مشيرًا إلى أنه من ”المحتمل أن يكون أحد منتسبي المستشفى متورطًا بصورة غير مباشرة في العملية، ورئيس العصابة يسكن في مكان قريب من المصرف“.

وأضافت الشرطة أن ”أفراد العصابة لهم سوابق وقد صدرت بحقهم أوامر قبض سابقة، وهم من أهالي مدينة السليمانية، وتمت الحيلولة دون خروج المال المسروق“.

وبحسب البيان، فإن ”الشرطة ستتخذ إجراءات مشددة مستقبلًا بشأن حماية رواتب الموظفين“.

وتشهد محافظات إقليم كردستان وضعًا أمنيًّا مستقرًّا في المدن الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)، إذ قلما تشهد حوادث مماثلة، وتخضع داخليًّا لسيطرة قوات ”الآسايش“، وهي بمثابة الشرطة المحلية، وتتبع أغلبها في السليمانية إلى حزب الاتحاد الوطني بزعامة آل طالباني، لكنها تقول إنها مستقلة، وتتولى مهمة إدارة المدينة وتنظيم شؤونها الداخلية، فيما تتبع قوات ”الآسايش“ في محافظتي أربيل ودهوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني.