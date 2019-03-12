ملثمون يسرقون مبلغًا ضخمًا بسطو مسلح على رواتب مستشفى في ”كردستان العراق“

نفذ 4 أشخاص مجهولين، يوم الثلاثاء، عملية سطو مسلح على رواتب موظفي وأطباء وكوادر مستشفى ”شار“ في إقليم كردستان العراق، حسب ما ذكرت وسائل إعلام كردية.

وذكرت شبكة ”باسنيوز“ الكردية أن ”4 مسلحين مقنعين، يرتدون زيًّا عسكريًّا يستقلون عجلة نوع نيسان باترول، قطعوا الطريق على السيارة التي كانت تقل اللجنة المكلفة بنقل الرواتب إلى المشفى، واستولوا على مليار دينار عراقي (مليون دولار أمريكي) ولاذوا بالفرار“.

وأضافت الشبكة أن ”الشرطة المحلية وقوات عسكرية أخرى انتشرت في المدينة، للبحث عن الجناة، فيما وصلت قوة أخرى مكان الحادث وفتحت تحقيقًا عاجلًا في ملابساته“.

وتشهد محافظات إقليم كردستان وضعًا أمنيًّا مستقرًّا، في المدن الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية) إذ قلما تشهد حوادث مماثلة، وتخضع داخليًّا لسيطرة قوات ”الآسايش“ وهي بمثابة الشرطة المحلية، وتتبع أغلبها في السليمانية إلى حزب الاتحاد الوطني بزعامة آل طالباني، لكنها تقول إنها مستقلة، وتتولى مهمة إدارة المدينة وتنظيم شؤونها الداخلية، فيما تتبع قوات ”الآسايش“ في محافظتي أربيل ودهوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني.