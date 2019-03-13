روحاني يصل النجف للقاء مرجع الشيعة الأعلى في العراق

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف، وسط العراق، قادمًا من محافظة كربلاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“، إن ”روحاني وصل النجف وكان في استقباله محافظ النجف لؤي الياسري، وعدد من المسؤولين الحكوميين في المحافظة“.

وأضافت المصادر أن ”روحاني توجه فور وصوله إلى زيارة مرقد الإمام علي، بعد أن عقد اجتماعًا مصغرًا مع حكومة النجف المحلية، لمناقشة بعض الملفات المشتركة بين الجانبين“.

وأكدت المصادر أنه ”بعد انتهاء زيارة روحاني من مرقد الإمام علي، سوف يتوجه إلى لقاء مرجع الشيعة الأعلى في العراق علي السيستاني، كما سيلتقي مراجع دين آخرين في النجف“.

والتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، عددًا من عشائر محافظة كربلاء غرب العراق، وسط انتقادات واسعة لتلك الخطوة.

وغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، العاصمة العراقية بغداد، متوجهًا إلى محافظة كربلاء، غرب البلاد.

ووصل روحاني، صباح الاثنين الماضي، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعد الأولى له منذ تسلّمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات العراقية الثلاث، وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين.

وفتحت زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، باب التكهنات بشأن سياسة إيرانية جديدة ستعتمدها طهران في العراق، ترتكز على إبعاد الملف العراقي عن الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وربطه مباشرة بمراكز القرار الرسمية.