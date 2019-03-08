إطلاق نار على سيارة قيادي كبير بحركة فتح الفلسطينية في غزة

أعلنت حركة فتح، اليوم الجمعة، أن عضو اللجنة المركزية للحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، محذرة من المساس بأي من قيادات وكوادر الحركة في غزة.

وقال مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، إن ”إطلاق النار على مركبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، هو عمل إجرامي جبان لا يقف وراءه إلا العملاء والمندسون“.

وأضاف في تصريح صحفي، أن ”على حركة حماس أن تتحمل مسؤولية هذا العمل، بصفتها قوة الأمر الواقع التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في قطاع غزة“.

وتابع الجاغوب: ”نحذر من المساس بقيادة وكوادر وأعضاء الحركة؛ لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة تمس السلم الأهلي والعلاقات الداخلية برمتها“.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات حادث إطلاق النار؛ للوصول للفاعلين.

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم: إن ”الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرّض سيارة القيادي في حركة فتح أحمد حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة“.

وأضاف البزم :“بحسب التحقيقات الأولية، فقد أصيبت مقدمة السيارة بطلق ناري واحد دون وقوع إصابات. وقد تم فتح تحقيق في الحادث؛ لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم“.