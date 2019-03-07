وفد من المخابرات المصرية يصل غزة

وصل، اليوم الخميس، وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون.

وقال مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوفد الأمني، وصل غزة لاستكمال مشاوراته مع قادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، حول موضوع ”التهدئة“، مع إسرائيل.

وتعتبر هذه الزيارة، الثانية من نوعها، التي يجريها الوفد هذا الأسبوع لغزة، حيث وصل الثلاثاء الماضي، والتقى برئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي حماس وفتح، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و“التهدئة“ بغزة.