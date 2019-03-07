الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح أسير فلسطيني ”بالخطأ“

ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح أسير فلسطيني ”بالخطأ“، في خلل أمني خطير وقع في سجن ”عوفر“.

وأضافت الصحيفة العبرية أن إهمالًا وسوء تصرف من شرطة مصلحة السجون الإسرائيلية أديا إلى تسليم ”نموذج إفراج“ إلى جهة ما بالخطأ، ما أدى إلى إطلاق سراح الأسير الفلسطيني.

وقال مراسل يديعوت أحرنوت، يوسي يهوشاع ”كان من المقرر أن يتم سجن الأسير الفلسطيني، الذي تم القبض عليه من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي ”الشاباك“، لمدة تزيد عن أربعة أشهر“.

وأضاف أن ”الجيش الإسرائيلي الذي نفذ عملية الاعتقال برفقة الشاباك، عبّر عن غضبه من ”استهتار“ إدارة السجون في التعامل مع بعض الملفات المشابهة“.

وأشار يهوشاع إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ إدارة السجون أنه كان من الممكن أن يحدث هذا الخلل مع أي أسير أمني خطير قتل إسرائيليين“، مؤكدًا أهمية خروج لجنة التحقيق بنتائج تتناسب مع حجم الخلل الأمني.

جدير بالذكر أن سجن عوفر من أكبر السجون الإسرائيلية، ويضم بين جدرانه مئات الأسرى الفلسطينيين ”الأمنيين“، والذين تعتبر إسرائيل أنهم قتلوا وأصابوا مواطنين إسرائيليين خلال تنفيذ عمليات فدائية.