رجل يزرع قنابل داخل مساكن أعدائه للانتقام منهم بعد وفاته

كثّفت الشرطة الألمانية من جهودها في البحث عن الأشخاص الذين كانوا على صلة بعداوة مع مزارع حدائق، محذرةً أنه نصب لهم قنابل متفجرة، زرعها داخل مساكنهم بدون معرفتهم، وذلك حتى ينتقم منهم بعد وفاته.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، شكت الشرطة أن برنارد جرومان (59 عامًا)، والذي توفي مطلع هذا الأسبوع، زرع قنبلة داخل حديقة منزل طبيب تسببت بمقتله، وفي منزل آخر لامرأتين نصب فخًا قاتلًا أدى لإصابتهما إصابة حرجة، حيث كانوا على علاقة ضغينة معه.

وأطلقت الشرطة نداء تدعو فيها أعداء جرومان، للاتصال معها حتى تتعرف على أماكن تواجد المتفجرات التي لا تزال تجهل مكان وجودها.