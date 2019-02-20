الأمن المصري يكشف حيثيات العثور على ”قنبلة“ داخل مدرسة

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، من كشف تفاصيل قضية العثور على ”قنبلة“ وضعت داخل مدرسة طابا في إمبابة غربي القاهرة.

وقالت شرطة مباحث إمبابة: إن التحقيقات كشفت قيام ولي أمر طالبة بوضع عبوة هيكلية داخل حمام المدرسة، ثم خرج وهو يحملها، مدعيًا أنه اكتشف وجودها، أملًا في الحصول على مكافأة مالية.

وأضافت الشرطة المصرية أنه تم إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب فعلته، مشيرة إلى أنه تمت إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وبحسب موقع ”الوطن“ المحلي، فإن المتهم قام بصنع قنبلة وهمية وأبلغ ابنته عن وجودها داخل مدرسة؛ بحثًا عن مكافأة مالية لمروره بضائقة مالية.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المصرية أن المتهم نفذ جريمته من خلال صنع هيكل من يد ”مكنسة يدوية“، ووضع في مؤخرتها ساعة، ودخل حمام المدرسة ووضعها بداخله، ثم عاد من جديد وحملها في يده وسط فناء المدرسة، ليعلن عن اكتشافه قنبلة وأبلغ الشرطة، والتي انتقلت إلى هناك، وتبين أن البلاغ كاذب، حيث إنه تم العثور على عبوة هيكلية وفيها أسلاك كهربائية، ولا يوجد فيها أي مواد متفجرة.