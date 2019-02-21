الشرطة الألمانية: مقتل شخصين في إطلاق نار بميونيخ

ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا حتفهما في مدينة ميونيخ بجنوب البلاد، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوي طلقات نارية في موقع بناء صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث سفين مولر إن الشرطة تعتقد أن مطلق النار بين القتيلين.

وتابع: ”لم يعد هناك خطر على الناس هناك“، مضيفًا أنه ليس لديه تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى منذ ديسمبر كانون الأول 2016، عندما استولى طالب لجوء تونسي على صلات بمتشددين على شاحنة وقتل سائقها ثم اقتحم بها سوقًا مزدحمة في برلين، حيث قتل 11 شخصًا وأصاب العشرات.