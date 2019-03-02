إعدام طبيب قتل زوجته وأطفاله الثلاثة في مصر

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، قرارًا نهائيًا بالإعدام شنقًا للطبيب المتهم بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة في محافظة كفر الشيخ.

وأكد رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه وفقًا لاستطلاع رأي المفتي لأخذ الرأي الشرعي بحق المتهم لإعدامه، أصدر تقريرًا مفاده استحقاق المتهم عقوبة الإعدام لما اقترفه من قتل لزوجته وأطفاله لتنفيذ القصاص.

وشهدت قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ اليوم، حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف للصحفيين والإعلاميين وهيئة الدفاع.

وفى وقت سابق أحالت محكمة الجنايات أوراق طبيب متهم بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة في محافظة كفر الشيخ لمفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.

وجاء قرار المحكمة بعد الاستماع لاعتراف القاتل بارتكابه الجريمة التي هزّت الرأي العام في مصر.

وكان المصريون قد استيقظوا في أواخر أيام عام 2018 على خبر، مقتل امرأة وأبنائها الثلاثة داخل شقتهم بمحافظة كفرالشيخ في دلتا مصر ”ذبحًا“، وظل العموض يكتنف الواقعة حتى كشفت الأجهزة الأمنية أن زوج الضحية هو مرتكب الجريمة بدافع الشك.

وروى القاتل في تحقيقات النيابة تفاصيل جريمته كاملة، قائلًا إنه خلال عمله في السعودية ومعه زوجته وأبنائه شك في سلوك زوجته، حيث اتهمها بمواعدة شاب مصري يزورها في غيابه لإقامة علاقة محرمة معها ما دفعه لارتكاب الجريمة.