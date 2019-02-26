بعد إحالة أوراقه لمفتي مصر.. قاتل الأنبا أبيفانيوس يروي تفاصيل ارتكابه الجريمة (فيديو)

كشف الراهب المشلوح أشعياء المقاري، المتهم الأول في مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، في مصر، تفاصيل ارتكاب جريمته، عبر فيديو تداوله مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الفيديو بعد يومين، من إحالة أوراق المقاري للمفتي تمهيدًا للحكم عليه بالإعدام.

وفي الفيديو يظهر أحد المسؤولين، حيث كان على ما يبدو يوجه إلى الراهب عدة أسئلة حول كيفية وقوع الحادث، فيما اعترف الراهب بأنه ارتكب جريمة القتل التي جرت في يوليو/تموز من العام الماضي.

وقال المقاري، إنه يوم ارتكاب الجريمة، سمع الأنبا أبيفانيوس يغلق باب قلايته بالمفتاح، فاختبأ في الممر المؤدي للكنيسة وضربه ثلاث مرات على رأسه، بينما كان زميله فلتاؤس المتهم الثاني يراقب المشهد.

وأحالت محكمة جنايات دمنهور، قبل يومين أوراق المتهمين وهما الراهب المشلوح وفلتاؤس المقاري الراهب بدير أبو مقار، للمفتي تمهيدًا لصدور حكم بإعدامهما بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

يذكر أن النيابة المصرية، كانت قد أحالت الراهبين وائل سعد (أشعياء المقاري)، وهو راهب جردته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من لقبه الكنسي عقب قتله الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار، وكان يعرف كنسيًا باسم أشعياء المقاري، وكذلك الراهب فلتاؤس المقاري، واسمه قبل الرهبنة ريمون رسمي منصور، إلى محكمة الاستئناف بمحافظة الإسكندرية لمحاكمتهما بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس.

ويقع دير الأنبا مقار، في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي العاصمة القاهرة.