للمرة الأولى.. خالد يوسف يتبرأ من الفيديوهات الفاضحة (فيديو)

‏لقاء المخرج والنائب ⁧‫#خالد_يوسف‬⁩ مع قناة فرانس ٢٤ .. قبل قليل ‏تعديل الدستور يهدم الدولة المدنية والفيديوهات الملفقة ‏طريقتهم لإخراسي ولن اخرس ولن يستطيعوا منعي من عمل افلام سينمائية. #france24_ar #khaledyoussef ——————————————— رابط اللقاء كاملا متاح في linked story #الدستور