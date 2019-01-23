الأمن الأردني يحبط عملية سطو مسلح على بنك في الزرقاء

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن صباح اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة سطو مسلح على فرع لأحد البنوك في منطقة “حطين” التابعة للواء “الرصيفة” بمدينة “الزرقاء”.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن “الاجراءات الأمنية الاحترازية التي تم اتخاذها وزيادة الانتشار الأمني في مختلف المناطق التجارية والحيوية، أسهمت في إحباط محاولة أحد الأشخاص سلب فرع أحد البنوك وتم إلقاء القبض عليه”.

وأوضح، أنه “صباح هذا اليوم دخل شخص ملثم ومسلح إلى فرع أحد البنوك محاولًا سلب مبالغ مالية من داخله، حيث تمكن موظف الأمن والحماية من منعه ومحاولة إلقاء القبض عليه فلاذ بالفرار”.

وأضاف “أن موظف الأمن والحماية وعددًا من المواطنين وإحدى دوريات البحث الجنائي التي وصلت على الفور، تمكنوا من ضبط الشخص وبحوزته السلاح، وتم اصطحابه للمركز الأمني المختص لمتابعة التحقيق”.

وكانت عمليتا سطو منفصلتين على بنكين قد تم تنفيذهما خلال الأيام الماضية في عمان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المنفذين بوقت قياسي.

وشهدت الأردن خلال العام الماضي، عددًا من عمليات السطو المسلح على البنوك والمصارف، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفاعلين، إلا عملية سطو واحدة استهدفت بنكًا في منطقة الوحدات في العاصمة عمان، لم تتمكن الأجهزة الأمنية بعد من القبض على المنفذ.