سطو مسلح جديد على بنك في الأردن

نفذ شخص مجهول، يوم الثلاثاء، عملية سطو مسلح على فرع للبنك الأهلي في منطقة سحاب شرق العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إن “بلاغًا ورد لرقم الطوارئ الموحد 911 صباح اليوم الثلاثاء، حول دخول شخص مجهول وملثم ومسلح إلى فرع أحد البنوك في منطقة سحاب شرق العاصمة عمّان“.

وأضاف السرطاوي في بيان أن الجاني “سلب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح وفر من المكان، وبوشرت التحقيقات بخصوص ذلك”.

وعادت عمليات السطو المسلح على البنوك الأرنية إلى الواجهة مجددًا، حيث تعرض أحد فروع بنك الإسكان أمس الاثنين، لحادث سطو من قبل أحد الأشخاص الملثمين بعد دخوله إلى الفرع في منطقة “المنارة” شرقي عمّان، واستطاع تحت تهديد السلاح، سرقة مبلغ مالي بحدود 10 آلاف دينار ولاذ بالفرار، قبل القبض عليه لاحقًا.