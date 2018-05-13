السعودية تطيح بعصابة السطو المسلح في الرياض

أطاحت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، بعصابة نفذت عددًا من عمليات السطو المسلح على منازل ومركبات المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “شرطة الرياض أطاحت بتشكیل عصابي يتكون من 6 أشخاص بینھم امرأة، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السطو، وسرقة المنازل، وسلب مركبات مواطنین ومقیمین تحت تھديد السلاح”.

وقالت شرطة الرياض في بيان، إنها “تلقت بلاغات عدة من مواطنین ومقیمین أفادوا خلالھا بتعرضھم للسلب من قبل مجھولین بالقوة وتحت التھديد بالسلاح، فضلًا عن ترويعهم بإطلاق الأعیرة النارية، وسرقة ما بحوزتھم من نقود ومقتنیات شخصیة”.

وأضاف البيان، أنه “بتحلیل أسالیب ارتكاب الجريمة، أشارت الأدلة إلى ضلوع عصابة مكونة من 5 مواطنین ونازح، تراوحت أعمارھم بین العقدين الثالث والرابع، في هذه الجرائم”.

وأكد أنه “تم اعتقال أفراد العصابة، الذين أقروا بارتكاب 11 جريمة مماثلة”.

وعثر بحوزة العصابة على مبالغ مالیة تقدر بأكثر من 88 ألف ریال، بینھا عملات أجنبیة، وأوراق نقدية مزيفة، و9 أسلحة نارية متنوعة، و 316 طلقة حیة، إضافة إلى صاعقين كھربائيين، و3 أجھزة اتصال لاسلكیة، و51 جھاز جوال، وأجھزة إلكترونیة أخرى مختلفة.