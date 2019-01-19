العثور على جثة مواطن كويتي في بناء قيد الإنشاء بالأردن

عثرت الأجهزة الأمنية في الأردن، اليوم السبت، على جثة مواطن كويتي في بناية قيد الإنشاء، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال مصدر أمني لصحيفة “القبس” الكويتية، إن “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة؛ لمعرفة ملابسات الموضوع، وجرى إبلاغ السفارة الكويتية في عمان بالحادثة”.

وذكر “المجلس” للخدمات الإخبارية في تغريدة على تويتر، أن الجثة تعود لمواطن كويتي يُدعى “ب.م” من مواليد 1992، ذهب إلى الأردن في يوم رأس السنة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن الوفاة ناتجة عن سقوط من أعلى المبنى، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو حادث انتحار.

ومتابعةً للقضية، أكد السفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني، أن “هناك متابعة حثيثة من السفارة مع السلطات الأمنية الأردنية، مبينًا أنه تم التواصل مع وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين، الذي أبدى كل الاهتمام، بالمتابعة والتحقيق بالحادث”.

وأكد في بيان صحفي، حرص السفارة وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية، على استمرار المتابعة للوصول إلى الأدلة والإثباتات التي توصّلت إليها الأجهزة الأمنية.