بعد خبر وفاته.. أبو مسك الكويتي يفجّر مفاجأة (فيديو)

فاجأ الشيخ خزعل أبو مسك، والد الفنانة الكويتية شهد، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوده على قيد الحياة، وأنه عقب تداول شائعة وفاته لم يخرج لنفيها، بل اشترك فيها، حتى يعلم من سيحزن عليه ممن سيفرح بنهاية وجوده في الدنيا.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو، تحدث فيه الشيخ خزعل، قائلًا: “صباح الخير يا جماعة.. اليوم تاريخ 17 – 1 – 2019 .. البعض طلعوا إشاعة إني توفيت وإحنا كملنا مع الشائعة حتى نعلم الطالح من الصالح.. وبالفعل عرفنا مين الطالح ومين الصالح”.

وتابع أبو مسك: “الحمد لله 90% من الناس طلعوا يحبوني ويخافون عليّ.. أما الباقين فتنوعت أقوالهم ما بين اللي يقول في السجن واللي يقول يغير شكله ويسافر برة واللي يقول مسوي جريمة.. وأنا كل اللي صار معي أنه أغمي عليّ وودوني المستشفى وأعطوني حقنًا وخفيت شوي حتى قدرت أتكلم وأقف على رجلي”.

وكانت شائعات حول وفاة الشيخ خزعل أبو مسك والد الفنانة الكويتية شهد، قد خرجت في 29 ديسمبر الماضي.

واشتهر الشيخ خزعل بالهجوم على المشاهير، وأبرزهم الإعلامية مي العيدان، وله العديد من الفيديوهات التي هاجمها فيها، أشدهم فيديو له حلف فيه على مصحف بأن “العيدان” تحرشت بشاب سوري واغتصبته، وفيديو آخر وصفها بأنها لا تُجيد الكتابة.

وعقب سماع الإعلامية مي العيدان نبأ وفاة الشيخ خزعل أبو مسك، سارعت بنشر فيديو عرضها لهجوم لاذع لقولها بأنها ترفض الترحم على وفاة شخص، فسره الجمهور بأنه الشيخ خزعل أبو مسك والد مواطنتها الفنانة شهد.

وعلّق المتابعون بالقول: “حسيته مسلسل مكسيكي بس حركة حلوة طلعت القلوب السوداء؛ لأنه الطيب إذا جاء خبر وفاة أحد يسكت ويترحم أما القلوب السوداء اللهم يا كافي”، و”يمه كيف ما مات وحتى أهله كاتبين الله يرحمه”، و” يقول يبي يعرف طالح وصالح. كلهم طلعوا صالحين. لأننا نكرهك”.