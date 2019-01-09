سخرية واسعة من فشل تفجير صوامع الحبوب في العقبة الأردنية (فيديو وصور)

أثارت عملية فشل هدم صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم، جنوب الأردن، من قبل شركة فنية تركية، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لنقلها إلى الميناء الجديد، حالة من السخرية العامة في وسائل الإعلام الأردنية المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقًا لما قاله ممثل الشركة التركية، محمد جورول، فإن عملية التفجير تمت بشكل كامل، إلا أن قوة وتماسك البناء الخرساني للصوامع حال دون سقوطها.

وأضاف أن الشركة مسؤولة عن هذا الخلل الفني، مؤكدًا أنها ستتحمل نفقات هدم الصوامع وإزالتها بأقصى سرعة ممكنة.

وقال: إن الشركة ستلجأ إلى الهدم والإزالة من خلال آلياتها وليس بأي عملية تفجير جديدة؛ نظرًا لمتانة المبنى خرسانيًا.

بدوره، طالب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، الشركة التركية المنفذة لعملية تفجير وهدم صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم، بضرورة وضع برنامج زمني محدد لاستكمال العملية، وإزالة مبنى الصوامع خلال 48 ساعة قادمة.

وأكد الشريدة أن الشركة التركية مسؤولة عن إتمام عملية الهدم بعد المرحلة الأولى من التفجير الذي تم اليوم، لافتًا إلى أن السلطة بكوادرها المختلفة وبالتعاون مع الشركة المنفذة والشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات والأجهزة المعنية تتابع هذه العملية؛ للوصول إلى حل سريع وآمن يضمن هدم وإزالة الصوامع دون إضرار بالبيئة المحيطة بها.

سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى الفور، وبعد فشل عملية هدم صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم، عجت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” بسخرية واسعة، وغضب عارم.

وتصدر هاشتاغ (#صوامع_العقبة) الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المعلقين: “فقستين: ما في ثلج، والصوامع ما وقعت”، وقال آخر:” فخر الصناعة التركية ما زبطت معها”، ويقصد بذلك الشركة التركية المنفذة لعملية هدم صوامع العقبة. فيما قال ثالث:”الشركة المسؤولة عن تفجير صوامع العقبة تركية، وتعد من أفضل الشركات العالمية. والله طلاب الهندسة عنا بالجامعات ينسفوها بثواني”، وأضاف رابع:”صوامع الحبوب في العقبة تنزع فتيل مقولة: “التدمير سهل”.

https://twitter.com/Ala2fre7at/status/1082956380917645312

كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تكليف شركة تركية بتنفيذ عملية هدم صوامع العقبة، وعن حجم تكلفة عملية الهدم، وفي الوقت نفسه أسباب عدم تكليف سلاح الهندسة الملكي التابع للجيش الأردني بإنجاز هذه المهمة.

https://twitter.com/madallh_skarre/status/1082955229786763264

https://twitter.com/ali_salt_a/status/1082952768816586753

أسباب فشل عملية هدم الصوامع

بدوره، استبعد قائد سلاح الھندسة السابق في الجیش الأردني، اللواء المتقاعد فلاح المعایطة، أن یكون تصمیم مبنى صوامع العقبة وتماسكھا الخرساني سببًا في عدم سقوطھا بعد عملیة تفجیر فاشلة صباح الیوم، مفسرًا بحكم خبرته، السبب الأقرب للصواب حسب اعتقاده.

وقال اللواء المعايطة، في تصريح لصحيفة “الغد” الأردنية: إن “التذرع بتماسك المبنى وكمیة تسلیحه الخرساني غیر منطقي، خاصة أن الشركة قامت بعمل دراسات كاملة على المبنى قبل ھدمھ بوقت كافٍ”، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة لم تقم بعمل دراسات كافیة حول البناء وتصمیمه، مبینًا أن كمیة المتفجرات التي تم وضعھا في ثقوب الأعمدة غیر كافیة، وأن طریقة وضع المتفجرات في الثقوب كان فیھا خطأ أو لم یتم الثقب بطرق فنیة مناسبة، كما لم یتم استخدام إضافات تفجیر مناسبة (فیوزات) داخل كل عامود.

#صوامع_العقبة مر على إنشائها 40 عام إلا أن قوة وتماسك البناء الخرساني حال دون سقوطها ..

و كأن الأردن قديمً كان افضل و التطور المزعوم خلال هذه السنوات ما هو إلا تطور في سُبل السقوط و الإنهيار. — Dua'a Aladwan ???????????????? (@dudualadwan) January 9, 2019