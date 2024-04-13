مسلسلات رمضانية تستعد لجزء ثان.. هل تحجز النجاح سلفًا؟

مع انتهاء عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات، أُعلن عن أجزاء ثانية لبعض الأعمال منها: "العتاولة"، و"جودر"، و"أشغال شاقة"، التي ستقدم في رمضان 2025.

ولا يعتبر أسلوب الأجزاء جديداً على الدراما التلفزيونية، فقد سبق أن طالت أجزاء بعض المسلسلات فتجاوزت العشرة مثل "باب الحارة"، وبعضها وصل إلى سبعة أجزاء مثل "الكبير أوي"، ومنها أيضاً "صبايا"، و"كسر عضم".. وغيرها.

أجزاء لاحقة لا تضاهي الجزء الأول

ويدل اللجوء إلى الأجزاء المتتالية، على مشكلة في توفر النصوص المناسبة والجهات المنتجة والممولة؛ فإطالة عمر مسلسل ناجح عبر أجزاء لاحقة، أقل مجازفة، بالنسبة لصناع العمل، من تبني فكرة جديدة قد لا تنجح.

يقول الناقد علي الراعي، لـ"إرم نيوز": أثبتت التجربة أن الجزء الثاني من المسلسل، أقل إبداعاً من الأول. وسبب اللجوء إلى الأجزاء هو محاولة البناء على نجاح الجزء الأول، لكن ذلك لا ينجح بشكل عام".