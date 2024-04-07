رشيد عساف لـ"إرم نيوز": "كسر عضم" دعوة للحفاظ على سلامة المجتمع السوري
يخوض النجم السوري رشيد عساف موسم دراما رمضان الحالي ببطولة مسلسل "كسر عضم 2" السراديب بشخصية "العميد كنعان الصايغ"، حيث يلقي العمل الضوء على الكثير من أوضاع الفساد المحيطة بسوريا، وكان من المفترض أن يقدم عساف بطولة الجزء الأول من العمل، لكن تضارب مواعيد التصوير وقتها حال دون ذلك خصوصا مع ارتباطه بعمل فني آخر بالتوقيت نفسه.
في البداية تحدث الفنان القدير لـ"إرم نيوز" عن مدى أهمية القضايا المطروحة بالجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم – السراديب" والحضور الفني بأعمال تحمل رسائل مجتمعية، وقال: "أهتم بكل تأكيد بتسليط الضوء على القضايا المجتمعية من خلال الأعمال الفنية، وأن يكون لها هدف ودور مجتمعي من حيث تسليط الضوء؛ لأن الدراما ليست مهمتها تقديم الحلول للمشاكل والقضايا المجتمعية بل تسليط الضوء ومناقشة القضايا، ومن هذا المنطلق كنت أمام مشروع درامي متميز هذا العام يلقي الضوء على قضايا الفساد في المجتمع السوري نتيجة الحصار والأوضاع الاقتصادية كحال الكثير من الدول العربية، وفي الوقت نفسه العمل يناقش مدى تأثر الطبقة المتوسطة في المجتمع بهذه الأحداث؛ الأمر الذي حال لغيابها واندثارها رغم أنها الركيزة الأساسية لأي مجتمع".
"الفن متغير"
وأضاف متحدثا عن الرؤية المجتمعية والاهتمام بقضايا تمس الناس من خلال أعماله الفنية: "هناك الكثير من الممثلين اللذين يهتمون لهذا الأمر ويسعون دائما لتقديم أعمال فنية تناقش قضايا مجتمعية وتمس الناس عن قرب، وذلك من خلال أعمال فنية تتحدث عن الأخلاق والفضائل والعادات والتقاليد الفطرية لدينا، كما أن الفن متغير ما بين الحين والآخر في القوالب التي يتم تقديمها سواء من خال ثنائيات فنية أو قوالب أخرى حالت دون متابعة بعض الأسر للتلفزيون بشكل عام بسبب غياب الأعمال الأخلاقية، لكن في النهاية كل فنان حر ولا ألوم على أحد ولكنْ هناك الكثير من الفنانين معنيون بقضايا المجتمع الأخلاقية، وتقديمها من خلال الدراما، وهذا مهم للغاية حيث إن الفنان دوره المهم والأكبر هو تسليط الضوء على القضايا المجتمعية والأخلاقية الهامة".
"مسلسل يلامس الواقع"
وبالحديث عن شخصية العميد "كنعان الصايغ" بالمسلسل .. فيقول عساف: "الدور يحمل الكثير من المتناقضات ولو لم أكن أحببته ما كنت قدمته، ومن موقع الشخصية الكبير هو يريد أن يخدم قضية معينة لصالح الدولة والنتيجة أنه يواجه الكثير من المشاكل رغم النوايا الإيجابية الخاصة بالشخصية، إلا أنه يتعرض لبعض المحطات التي تعطل طموحه في الوصول للكثير من المعلومات لكشف قضايا الفساد؛ ما يعرضه للكثير من الصعوبات، ونشعر بأن شخصية كنعان مظلومة خصوصا أنه ينطلق من ردود أفعال وليس الأفعال نفسها، حيث وظيفته في البحث عن الحقيقة وهذا ما يتعارض مع الكثير من الجهات التي تقف أمام طموحاته في خدمة المجتمع".
وعما إذا كان "كسر عضم2" قد حمل إسقاطات على شخصيات وأحداث واقعية يبين قائلا: "المسلسل لامس الواقع تماما وليس المقصود القيام بإسقاط معين أو رمزية على بعض الشخصيات بقدر ما كانت الرغبة في أن يلفت المسلسل الانتباه في ظل أن هناك خللا ما واضحا وصريحا يحدث في المجتمع لابد أن نتحاشاه، سوريا أكثر الدول العربية التي تعيش أزمات منذ 10 لـ 15 عاما وحالها كحال الكثير من الدول في الوطن العربي التي تحدث فيها الفوضى، فالعدو منذ سنوات طويلة نعرف أنه على الحدود، ولكنه الآن أصبح قريبا، لذلك فنحن طرحنا من خلال المسلسل ضرورة الحفاظ على النظام العام من أجل الحفاظ على كينونة المجتمع وسلامته".
ومن ناحية أخرى أوضح رؤيته عن قلة الأعمال الدرامية المشتركة ما بين سوريا ولبنان وقال: "أعتقد أن السبب في تراجع هذه النوعية من الأعمال هو الموضوعات المطروحة نفسها، والتي تحمل بعض الخلل فيما يخص التركيبة الأسرية للشخصيات داخل هذه النوعية من الأعمال، فأنا لست ضد تقديم هذه النوعية من الأعمال، لكن حسب القصة نفسها التي تحتمل وجود جنسيات مختلفة بعمل واحد، وليس من أجل التجمع الفني وحسب، أما من أجل التسويق للعمل فهذا غير مقبول".
والجدير بالذكر أن مسلسل "كسر عضم 2 – السراديب" من بطولة الفنان السوري القدير رشيد عساف وإلى جانبه نخبة من الممثلين بينهم: عبدالمنعم عمايري، وفايز قزق، وأحمد الأحمد، وسوسن ميخائيل، ومصطفى سعدالدين، وإسماعيل مداح، ومحمد حداقي، ويزن السيد، ووفاء موصللي، وهو من تأليف رفعت الخطيب وبلال الأحمد وإخراج كنان إسكندراني.