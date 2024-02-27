هل يتابع "كسر عظم" نجاح جزئه الأول بعد تبديل الكاتب والمخرج؟

والعمل الذي دخل في عملياته الفنية لعرضه في شهر رمضان المقبل على قناة أبو ظبي، حظي بجزئه الأول باهتمام جماهيري كبير لقصته التي تعكس الكثير من القضايا الاجتماعية، وبعض المشاكل التي يعاني منها المواطن السوري في الزمن الراهن من فساد، ومشاكل أخلاقية، وعلاقات مشبوهة.

كما أنه نال قسطًا كبيرًا من الجدل، خاصةً بعد اتهام الكاتب فؤاد حميرة بسرقة النص منه وأنه صاحب الورق الأساس، وما حصل ما هو إلا بعض التعديلات الطفيفة.

تحديات

ويأتي هذا الجزء الجديد المسمّى "السراديب" بمجموعة تحديات، أولها القدرة على تحقيق استمرارية منطقية مع الموسم الأول لكسر عضم، إلى جانب ضرورة المحافظة على روح الشخصيات ومناخ الحكاية ككل، وهذا مقلق لأن الكاتبين الجديدين لا يملكان رصيدًا سابقًا من الأعمال، مثلهما مثل علي صالح كاتب الجزء الأول، وكان حينها مفاجأة للجمهور.

والتحدي الآخر، المهم أيضًا، هو تخلّي رشا شربتجي عن دفة قيادة هذا الجزء، ليتولاها كنان إسكندراني الذي أكد في تصريح أنه حريص على استمرار النجاح الذي حققه المسلسل في الموسم الأول، والذي كان نتيجة عمل جماعي، مبينًا أنه لم يتردد بقبول مهمة إخراج الموسم الثاني، كونه كان شريكًا في إخراج الجزء الأول.

وقال إسكندراني: "تم تصوير المسلسل بين بيروت وأبو ظبي"، مؤكدًا أن "كسر عضم" هو مشروع درامي بالنسبة لشركة كلاكيت المنتجة، وهو ما يعني أنها لن تتوقف على كاتب معين أو مخرج معين، وهي، الآن، أنتجت الجزء الثاني، وقد يكون هناك موسم ثالث.