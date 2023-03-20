سرقة طاقة الحياة.. النشاط الأكثر شيوعًا بين البشر

في كتابه التاريخي الشهير "نبوءة الأنديز" يصف الطبيب النفسي الأمريكي جيمس ريدفيلد، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع conscience-et-eveil-spirituel أربع آليات لسرقة الطاقة.

المُرهِب:

الشخص المُرهِب المُخيف يسرق الطاقة وهو يتذمر غضبًا، فيقمع، ويهدّد، ويفرض، ويضرب. الخوف، بالفعل، يُفرغ خط دائرة الكلى، مقر مخزون الطاقة الحيوية والطاقة الأصلية.

لا يملك المرهِب سوى أن يستعيد هذه الطاقة التي تهرب منه بعنف وبشكل كامل.

المستجوِب:

يسرق المستجوِب، السائلُ اللحوح الفاحِص، الطاقةَ بالتشكيك في كل شيء. يستخدم الأطفالُ هذه التقنية دون وعي. ويستخدمها البالغون بدافع الفضول المفرط والغيرة، للعثور على الخطأ أو الخلل والاستخفاف أو الانتقاد أكثر فأكثر.

تُفرغ هذه الآليةُ عنصرَ الأرض (خطوط دوائر المعدة والطحال)، مقر الثقة بالنفس، وخط دائرة جهاز المَرارة (التركيز، والخيال، والتفكير)، وخط الدائرة الرئيسية للقلب (التفاعل مع الآخرين)، لأنّ الحدود الشخصية هنا تُنتَهك.

اللامبالي:

اللامبالي يسرق الطاقة من خلال الانغلاق على نفسه، وجعل الآخر يرهق نفسَه من خلال استجوابه والتساؤل عن الخلل الذي يزعجه، بل وحتى الشعور بالذنب. هذه التقنية تُفرغ خطوط دائرة عنصر الأرض (الثقة بالنفس، القلق/الطحال).

المشتكي:

المشتكي يسرق الطاقة من خلال الشكوى والتذمر وسرد مصائبه طوال اليوم. كل شيء أسود في نظره، ويحتاج إلى إطلاع العالم كله بهمومه حتى يواسي نفسه ويشعر بالتحسن.