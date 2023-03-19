الحب.. ازدواجية بين القوة والهشاشة

الحب قوة متوهجة تداعب قلوبنا وتدفئ أرواحنا. إنه شعور شمولي يتردد صداه في داخلنا مثل سيمفونية انفعالات تنقلنا إلى أعلى مستويات الوجود.

على الرغم من هذه القوة فإن الحب قابل للجرح والعطب بسبب تجارب الحياة.. يمكن أن تؤذيه الأحزان والشكوك والصراعات، وتكسره إلى ألف قطعة، تاركا وراءه فراغا سحيقا وندوبا عميقة.

الحب شعور معقد

يرى علماء النفس، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "lesmotspositifs" أن التوازن بين قوة الحب وهشاشته دقيق وحساس ويجب رعايته بعناية حتى يكون أكثر إشراقا.

يقول الأديب الشهير باولو كويلو: "الحب طريق قد يبدو متعرجا وصعبا، ولكن عندما تتبعه بعزم وصبر يمكن أن يقودك إلى أعظم مكافآت الحياة".

الحب شعور معقد حيث يعتبَر من أعظم قوى الإنسانية، القادرة على حملنا إلى أعلى قمم الوجود.. ومع ذلك، على الرغم من هذه القوة فإن الحب هش للغاية وعرضة للجرح.. لفهم دقة هذه القوة وهذه الهشاشة من المهم أن ننظر إلى ما يؤثر على قوة الحب.