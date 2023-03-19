لا تضحِّ بسعادتك لإشباع رغبات الآخرين

منذ فجر التاريخ تَشكّل البشرُ وبُرمِجوا من خلال الأعراف الاجتماعية، والمعتقدات المفروضة، والعقائد الدينية، والأعراف الثقافية وتوقعات البيئة مِن حولهم.

لقد تم تكييفنا منذ صغرنا لاتباع القواعد التي وضعها المجتمع، والامتثال لأوامر أصحاب السلطة علينا. لقد تعلمنا إسكات انفعالاتنا، وقمع رغباتنا، وإنكار حقيقتنا لتلبية احتياجات الآخرين.

وحسب موقع lesmotspositifs، أجبِرنا، على التوافق مع أنماط النجاح المتصوّرة والجاهزة، وأنماط الحياة الموحَّدة، والقيم الأخلاقية التي غُرست فينا دون موافقتنا، لقد تمت تهيئتنا رغم إرادتنا لتتوافق مع الرموز الاجتماعية السارية، لقمع غرائزنا الطبيعية وقمع فرديّتنا. لقد تعلمنا الخضوع لمطالب المجتمع المهيمنة في مقابل اعتراف وموافقة الآخرين.

كم من مرّة ضحينا بحريتنا لتلبية توقعات الآخرين، كم من مرّة خنقنا إبداعنا لإرضاء أعراف محيطنا، كم مرة رفضنا اتباع حدسنا حتى لا نخيّب أمل من هم حولنا، كم مرة ضحينا بسعادتنا لإشباع رغبات الآخرين.