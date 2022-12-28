اكتشاف المنطقة المسؤولة عن "حل المشكلات" في المخ

ويعد الذكاء السائل هو السمة المميزة للإدراك البشري ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمليات العقلية المعقدة، كما يرتبط بمدى النجاح الأكاديمي والمهني، وتطور المكانة الاجتماعية، بجانب الصحة وطول العمر، والعديد من القدرات المعرفية، مثل الذاكرة.

وباستخدام اختبار APM، فحص الباحثون بيانات 227 مريضًا ممن عانوا من ورم في الدماغ أو سكتة دماغية، وتمكنوا من فصل خريطة الدماغ للقدرات المعرفية عن أنماط الضرر والمشاكل، مما سمح لهم برسم خريطة لأجزاء مختلفة من الدماغ وتحديد المرضى أصحاب أسوأ النتائج فيما يتعلق بالذكاء السائل.