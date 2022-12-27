الذكاء الاصطناعي يقلص تبعات الجلطات الدماغية

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة بعد تعرضهم لجلطة دماغية في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 3 أضعاف بفضل الذكاء الاصطناعي.

وطُوّر نظام Brainomix e-Stroke بواسطة شركة تتخذ مقراً لها في أكسفورد، وهو يقلل مدة التشخيص بأكثر من ساعة ويسمح باختيار العلاج الأنسب بسرعة.

وأدى استخدام هذا النظام في 111 ألف حالة سكتة دماغية مشتبه بها، إلى ازدياد نسبة المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة، من 16% إلى 48%.

ويساعد الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار في تفسير فحوصات الدماغ، للسماح للمريض "بالحصول على العلاج المناسب في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب"، وفق الوزارة.