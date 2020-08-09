ليبيا.. كادر مستشفى في طرابلس يهدد بالإضراب بسبب تأخر الرواتب

أعلن أفراد الكادر الطبي في مستشفى الخضراء العام في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، عزمهم تنفيذ إضراب عن العمل إلى حين صرف رواتبهم المتأخرة.

وقال أفراد الكادر في بيان إنهم سيتوقفون عن العمل، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، في حال لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة، وإقرار علاوة الخطر للإسعاف والتأمين الطبي.

وأشار البيان إلى أن أفراد الكادر الطبي في المستشفى والبالغ عددهم 490 طبيبًا وممرضًا، ”استمروا بتقديم الخدمات كاملة طوال فترة الحرب التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأثناء جائحة كورونا، دون توافر أدنى شروط الحماية، ودون توقف أو تقصير“.

وأكد أفراد الكادر أنهم ”لن يعودوا إلى العمل إلا بعد تسديد رواتبهم وضمان حقوقهم ومستحقاتهم السابقة، وتوفير كل سبل الحماية والوقاية المعتمدة دوليًا، ومخاطبة وزارة الصحة بضرورة تفعيل قانون التأمين الطبي، وفقًا لما شرعه الدستور والقانون“.

وحمَّلوا أجهزة الدولة المتخصصة ”المسؤولية الكاملة على تقصيرها، وما قد يلحق بالمواطن من ضرر نتيجة نقص هذه الخدمات أو إصابة أي عنصر من العناصر الطبية يفيروس كورونا“.

من جهته أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5.232 منها 4.428 حالة نشطة.

وقال المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق، إن حصيلة الوفيات بلغت 113 حالة، مشيرًا إلى أن 31 حالة تماثلت للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 691 شخصًا.