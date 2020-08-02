6 أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي.. تجنبيها

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء حول العالم، وقد أظهرت الدراسات أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي ومعدلات الوفيات تتزايد خاصة في البلدان النامية، حيث يتم تشخيص معظم الحالات في مراحل متأخرة.

ويحدث هذا النوع من السرطان، عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي، لتشكل كتلة صلبة، عادة ما تبدأ في الغدد اللبنية، ولكن قد تبدأ أيضا في الأنسجة الغدية التي تسمى الفصيصات أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.

وعلى الرغم من أن سرطان الثدي يمكن أن يحدث للرجال وللنساء، إلا أنه يعد أكثر شيوعا عند النساء، في حين إن السبب الدقيق لسرطان الثدي لا يزال غير واضح، فقد تلعب الطفرات الجينية ونمط الحياة والعوامل البيئية دورا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ووفقا للباحثين، يحدث حوالي 5 إلى 10% من سرطانات الثدي، بسبب طفرات جينية تمر عبر أجيال، وتم ربط عوامل نمط الحياة مثل الإفراط في شرب الكحول والتدخين والتعرض للإستروجين وبعض الأنماط الغذائية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وعرض موقع ”هيلثسايت“ الطبي، قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يقول الباحثون إنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهي:

الكحول

قد يؤدي الإفراط في تناول الكحول، إلى زيادة مستويات هرمون الإستروجين والهرمونات الأخرى المرتبطة بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات، وقد يؤدي الكحول أيضا إلى تلف الحمض النووي في الخلايا، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الوجبات السريعة

إن تناول الكثير من الوجبات السريعة، يمكن أن يجعلك تكتسب الوزن وزيادة الوزن أو السمنة، وهو عامل خطر لسرطان الثدي، وترتبط الأطعمة الغنية بالدهون أيضا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

الأطعمة المقلية

قد يزيد النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية، من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ووجدت دراسة أجريت على 620 امرأة إيرانية، أن تناول الطعام المقلي هو أكبر عامل خطر لتطور سرطان الثدي.

كما كشفت دراسة نشرت عام 2002 في المكتبة الوطنية للطب أيضا، أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء المقلية جيدا، قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، واقترحت الدراسة أيضا أن استخدام زيت فول الصويا غير المهدرج في الطبخ، قد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

اللحوم المصنعة

كشفت دراسة التحليل التلوي في عام 2018، أن النساء اللواتي يتناولن اللحوم المصنعة بانتظام مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

السكر

إن تناول السكر بشكل زائد، يمكن أن يؤدي إلى السمنة، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.

ويقول الباحثون، إن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، قد يزيد أيضا من الإنزيمات المرتبطة بنمو السرطان وانتشاره.

الكربوهيدرات المكررة

يمكن أن يتسبب النظام الغذائي للكربوهيدرات المكررة في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بسرطانات عديدة، بما في ذلك سرطانات المعدة والثدي والقولون والمستقيم.

لذلك، قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمخبوزات السكرية.