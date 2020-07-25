أفضل التوابل للسيطرة على مستويات السكر في الدم

من المهم متابعة مستويات السكر في الدم، والحرص على السيطرة عليها؛ حتى لا تكون شديدة الارتفاع أو الانخفاض، وتجنب ما يسببه ذلك من مشاكل صحية.

ويعد سكر الدم أو الجلوكوز مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، ويتم تعزيز مستوياته من خلال الطعام وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، إلا أن ارتفاع مستوياته في الدم يؤدي إلى الإصابة بالسكري.

وفي تقرير لها رصدت مجلة ذا هيلث عدة توابل، قالت إنها تعتبر الأفضل للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

الحلبة

كشف التقرير أن لبذور الحلبة فعالية كبير في السيطرة على مستويات السكر في الدم والدهون أيضًا لدى مرضى السكري من النوع 2، كما تعد مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد في إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات والسكريات.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين الفعالة للغاية في علاج مرض السكري والاضطرابات المرتبطة به والوقاية منه، بجانب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات لتصلب الشرايين، تساعد في حماية القلب وخفض الوزن الزائد.

القرفة

تتميز القرفة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم والمساعدة في إدارة السكري وإبطاء عملية تطوره وخاصة السكري من النوع 2.

وإلى جانب ذلك تعزز القرفة من استجابة الجسم للكربوهيدرات، الأمر الذي يعزز بدوره السيطرة على مستويات السكر.

مسحوق الثوم

يساعد مسحوق الثوم في خفض نسبة السكر في الدم من خلال تعزيز حساسية الأنسولين وإفرازه، وسبق أن وجدت دراسة أن لمكملات الثوم فعالية هائلة في تعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.

كما أن احتواء الثوم على مركبات الكبريت يجعله يساعد في حماية الجسم مما يُعرف بالإجهاد التأكسدي، ويسهم في خفض الكوليسترول.

الزنجبيل

يتميز الزنجبيل باحتوائه على خصائص مضادة للسكري ومساعدة على نقص شحميات الدم، بجانب مضادات الأكسدة، مما يجعله فعالًا في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

وعلى غرار الكركم، يمكن للزنجبيل تعزيز حساسية الأنسولين، وتحسين مستويات الكوليسترول بجانب المساعدة على فقدان الوزن.