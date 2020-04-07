ارتفاع عدد الوفيات جراء الكحول المغشوشة في إيران إلى 600

ارتفع عدد الوفيات في إيران، الثلاثاء، جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة، إلى 600 شخص.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية ( شبه رسمية)، عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، قوله إن الوفيات بسبب شرب المشروبات الكحولية المغشوشة، وصلت إلى درجة مقلقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي، أن أكثر من 3 آلاف شخص تسمموا في عموم البلاد، إثر تناولهم كحولا مغشوشة، توفي منهم 600 منهم.

وأشار إلى أن الكثير من المشروبات الكحولية التي أنتجت بشكل غير قانوني في إيران، تفتقر إلى المعايير المطلوبة، لافتا إلى إلقاء القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في الأمر.

يذكر أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجه سرا بطرق بدائية.

وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالمشروبات الكحولية بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويجلد 74 جلدة، فيما يجلد شاربه 80 جلدة.

وارتفع مؤخرا استهلاك المشروبات الكحولية المغشوشة في إيران، إثر انتشار ادعاءات تقول إنها ”مفيدة ضد فيروس كورونا“.

وسجلت إيران أول إصابة بكورونا في 19 فبراير/ شباط الماضي، وبلغت الوفيات فيها حتى ظهر الثلاثاء، 3 آلاف و872، فيما ارتفعت الإصابات إلى 63 ألفا و589.