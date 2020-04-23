11 وفاة و232 حالة جديدة.. مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

سجلت مصر، اليوم الخميس، أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وذلك بـ232 إصابة، كما سجلت اليوم 11 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 3891 حالة، من ضمنها 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 287 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

في السياق، قررت السلطات المصرية عزل قرية بمحافظة كفر الشيخ الواقعة شمال البلاد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الحجر الصحي عليها، وذلك بعد تأكد إصابة 8 حالات جديدة من سكان القرية بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت محافظة كفر الشيخ في بيان لها، أنه يجري فحص المخالطين لحالات قرية الزعفرانة، وفرض عزل للأحياء داخلها لمدة 14 يومًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المميت.