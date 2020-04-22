مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء، أن الجمعة الموافق 24 من شهر إبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن غدا الخميس هو المتمم لشهر شعبان.

وقالت دار الإفتاء في بيان لها: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصرية هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمئةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق التاسِعِ والعشرين من شهر شعبان، لعام ألفٍ وأربعمئةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية".

وتابعت: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمئةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وعليه يكون يوم غد الخميس هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الجمعة الموافق 24 من شهر إبريل هو غرة شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا".