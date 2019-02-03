تمهيدًا لإعدامه.. محكمة مصرية تحيل أوراق مرتكب “مذبحة كفر الشيخ” للمفتي

أحالت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أوراق طبيب متهم بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة في محافظة كفر الشيخ لمفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.

وحددت محكمة جنايات كفر الشيخ جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، عقب تلقي رأي المفتي الذي يعتبر استشاريًا وغير إلزامي.

وجاء قرار المحكمة اليوم بعد الاستماع في جلسة أمس لمرافعة النيابة والدفاع عن المتهم، واعتراف القاتل بارتكابه الجريمة التي هزّت الرأي العام في مصر.

وكان المصريون قد استيقظوا في أواخر أيام عام 2018 على خبر، بمقتل امرأة وأبنائها الثلاثة داخل شقتهم بمحافظة كفرالشيخ في دلتا مصر، “ذبحا”، وظل العموض يكتنف الواقعة حتى كشفت الأجهزة الأمنية أن زوج الضحية “هو مرتكب الجريمة بدافع الشك”.

وروى القاتل في تحقيقات النيابة تفاصيل جريمته كاملة، قائلاً إنه “خلال عمله في السعودية ومعه زوجته وأبناؤه شك في سلوك زوجته، حيث اتهمها بمواعدة شاب مصري يزورها في غيابه لإقامة علاقة محرمة معها” ما دفعه لارتكاب الجريمة.