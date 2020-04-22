إيران.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5391

ارتفع عدد الوفيات في إيران، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى 5391 شخصًا، اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة "كيانوش جهانبور".

وقال جهانبور، في مؤتمره الصحفي اليومي، للكشف عن آخر الإحصائيات بشأن فيروس كورونا، "لقد سجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 94 حالة وفاة جديدة، وإصابة 1194 أيضًا".

وأضاف المتحدث؛ أن "عدد الوفيات إرتفع إلى 5391 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 85 ألف 996"، منوهًا إلى "وجود 3311 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في حالة صحية حرجة، يرقدون في المستشفيات".

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، اليوم، عن إعادة فتح المنتزهات والحدائق العامة مع رعاية الشروط الصحية، خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، إنه "يجب الالتزام بالبروتوكولات الصحية والطبية، حتى يتم التوصل الى لقاح لفيروس كورونا"، زاعمًا أن "إيران نجحت نسبيًا في مكافحة كورونا، ويجب العمل بطريقة لا تضيع معها جهود الكادر الصحي".

وبيّن روحاني خلال اجتماع لحكومته، أنه "إذا رافق الاستئناف الجزئي للنشاطات الاقتصادية، الالتزام بالبروتوكولات الصحية، فإننا لن نشهد انتشارًا لفيروس كورونا".

وظهر فيروس كورونا المستجد في إيران في 19 من فبراير/شباط الماضي، بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمحافظة قم، وسط البلاد، وبعدها تفشى هذا الفيروس في عموم إيران.