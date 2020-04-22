الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. إضافة إلى حالتي وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر اليومي بشأن مستجدات فيروس "كورونا"؛ إن حالات الإصابة الجديدة، ترفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2248 إصابة. مشيرا إلى تسجيل "حالتي وفاة لمقيمَين من الجنسية الهندية، أحدهما يبلغ من العمر 57 عاما والآخر 75 عاما".

وأكد المتحدث؛ أن "هناك 6 حالات دخلت العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع مجموع الحالات في العناية المركزة إلى 50 حالة بين مستقرة وحرجة".