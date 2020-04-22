رغم مزاعم روحاني بتصديرها.. إيران تستورد أجهزة للكشف عن كورونا

بالتزامن مع إعلان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده في وضع يمكنها تصدير أجهزة لكشف وتشخيص مرض فيروس كورونا المستجد، أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية، إستيراد أجهزة لتشخيص هذا الفيروس من فرنسا.

وقال مدير عام الجمارك، في منفذ بازرجان الإيراني الحدودي مع تركيا، صادق نامدار، إن "بلاده قامت باستيراد شحنة من أجهزة الكشف وتشخيص فيروس كورونا"، مضيفًا "هذه الشحنة تم شراؤها من فرنسا، ويبلغ وزنها حوالي 6 أطنان، ودخلت إيران".

وأضاف نامدار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "برنا" المحلية، "هذه هي الشحنة الثالثة من الأدوية التي تدخل البلاد عبر سوق ساريسو الحدودي في ماكو، بموافقة مديري الحدود في إيران وتركيا".

وتابع "أن الشحنة تم تحميلها على شاحنة في 38 منصة تزن حوالي 6 أطنان، وتبلغ قيمة الشحنة 443 ألف و685 يورو، وتم تسليمها ونقلها إلى العاصمة طهران".

وقال: "إن منفذ بازرجان الحدودي مع تركيا على استعداد لاستيراد جميع البضائع الصيدلانية، عبر سوق الحدود ساريسو"، منوهًا أنه "يمكن لشركات النقل الدولية أن تعلن عن مواصفات شاحناتها إلى جمارك بازرجان، من أجل التنسيق مع الجمارك التركية، ونقل البضائع الطبية".

وبحسب نامدار، وصلت أول شحنة من الأدوية المشتراة من ألمانيا إلى البلاد، قبل 20 يومًا، عبر نفس السوق.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في وقت سابق من اليوم، إن إيران في وضع يمكنها اليوم من تصدير أجهزة لتشخيص فيروس كورونا.