75 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ترفع الإجمالي إلى 1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1838 حالة.

ووفق إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا في المغرب، وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس حتى الآن إلى 210، بعد تماثل سبع حالات جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 126.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 7771 حالة.

وفرض المغرب حالة طوارئ صحية، منذ الـ20 من آذار/ مارس الماضي، وحتى الـ20 من نيسان أبريل الحالي، كما اتخذ عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، آخرها ضرورة وضع الكمامة الطبية لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن، في الحالات الاستثنائية للسيطرة على انتشار الوباء.

ويوم الاثنين، لمّح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إلى إمكانية استمرار الحجر الصحي لأسابيع أخرى في البلاد، إذا اقتضى الحال هذا التمديد.

وقال العثماني داخل قبة البرلمان: "إن على المغاربة الالتزام بالحجر الصحي"، معتبرا "أن أسبوعين أو أربعة أخرى إذا اقتضى الأمر يمكن أن تجنب المملكة ما عرفته بعض الدول الأخرى".