المغرب.. أول حالة ولادة لامرأة مصابة بفيروس كورونا

سجل المغرب أول حالة ولادة عبر عملية قيصرية لامرأة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أثبتت التحاليل خلو المولود من الفيروس.

وأوضح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة (شرق المغرب)، في بيان له يوم الإثنين، أن "الأم تتمتع حاليا بحالة صحية مستقرة وتتابع علاجها بمصلحة استشفاء مرضى كورونا"، مشيرا إلى أن "المولود الجديد بحالة جيدة، حيث أكدت التحاليل المخبرية عدم إصابته بالفيروس".

وبين المركز أنه "جرى استقبال المرأة الحامل في شهرها التاسع بتاريخ 6 أبريل/ نيسان الجاري بمصلحة المستعجلات الخاصة بمرضى فيروس كورونا، وذلك بعد أن قدمت من مدينة الناظور".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الولادة تمت عن طريق عملية قيصرية بتاريخ 9 أبريل بمركب جراحي خصص للنساء الحوامل المصابات بالفيروس، تحت إشراف فريق طبي وتمريضي متكامل"، مؤكدا أن العملية مرت في ظروف جيدة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الإثنين، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1763 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في ندوة صحفية، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة، فيما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 203.

وفرض المغرب حالة طوارئ صحية، منذ 20 آذار/ مارس الماضي، وحتى 20 نيسان/ أبريل الحالي.

كما اتخذ عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، آخرها ضرورة وضع الكمامة الطبية لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن في الحالات الاستثنائية: (العمل، اقتناء حاجيات المنزل، العلاج)؛ للسيطرة على انتشار الوباء.