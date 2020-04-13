85 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

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أعلنت وزارة الصحة المغربية الإثنين، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1746 حالة، حسب إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب. ووفق البوابة، ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس حتى الآن إلى 196 حالة، بعد تماثل 19 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 120 وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 7206. وفرض المغرب حالة طوارئ صحية، منذ 20 آذار/مارس الماضي، وحتى 20 نيسان/أبريل الحالي، كما اتخذ عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، آخرها ضرورة وضع الكمامة