الإمارات.. تمديد إغلاق المساجد ودور العبادة بالدولة حتى إشعار آخر

قررت الحكومة الإماراتية، يوم الخميس، تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي القرار، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، ”حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.. وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الدولة“.

ويأتي القرار كذلك لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد؛ ومن أجل السلامة العامة للمجتمع.

وأعلنت دولة الإمارات، أمس الأربعاء، تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل الإجمالي 2659 حالة.

كما أعلنت شفاء 53 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239 حالة.