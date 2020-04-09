حذر من نقص معدات الوقاية.. وفاة طبيب بريطاني مسلم بسبب كورونا

توفي طبيب بريطاني مسلم بفيروس كورونا بعد تحذيره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن الأجهزة الوقائية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الخميس، أن عبد المعبود شودري (53 عامًا) توفي بكورونا بعد مرور 3 أسابيع فقط على تحذيره رئيس الوزراء البريطاني من ”الحاجة الملحة“ لمزيد من الأجهزة الوقائية.

وفي 18 آذار مارس الماضي، حذر شودري جونسون، في منشور على حسابه بموقع ”فيسبوك“، من أن العاملين بالقطاع الصحي بالخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس ليس لديهم ما يكفي من الأجهزة الوقائية الشخصية.

كما حث شودري، الأخصائي في المسالك البولية، رئيس الوزراء على توفير أجهزة الوقاية لكل عامل بالقطاع الصحي، وإجراء اختبارات سريعة للطواقم الطبية.

وأضافت الصحيفة أن الطبيب المسلم توفي بعد صراع دام 15 يومًا مع الفيروس، بمستشفى كوينز في رومفورد (شرق العاصمة).