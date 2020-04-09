الكشف عن وضع بوريس جونسون الصحي داخل العناية المركزة

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا لكنه لا يزال في العناية المركزة.

ونقل جونسون للمستشفى الإثنين الماضي، للعلاج من فيروس كورونا، بعد أن تفاقم وضعه الصحي، حيث تقرر إدخاله العناية المركزة.

وأضاف راب الذي يدير شؤون البلاد خلال وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة: ”لا يزال في العناية المركزة لكنه يواصل التحسن وهو في حالة معنوية جيدة“.