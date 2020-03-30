5 علاجات منزلية تخلصك من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية هي حالة معروفة، تعاني منها العديد من النساء بشكل خاص، كما أن بعض أعراضها المتقدمة مؤلم جدا، لذا لا يجد عدد كبير من المرضى مفرا من اللجوء إلى المضادات الحيوية لمنع الالتهابات المتكررة.

وبعيدا عن استخدام المضادات الحيوية في علاج تلك العدوى، نظرا لآثارها الجانبية، بالإضافة لوجود أنواع من البكتيريا لديها قدرة على مقاومة معظم أنواع المضادات، يكون من المنطقي أن تعرف كيف يمكنك علاج هذه الحالة بشكل طبيعي.

ومع ذلك، لا غضاضة في أن تراجع الطبيب، مع استخدام هذه العلاجات المنزلية.. إليك أفضل 5 طرق علاجية وأكثرها فاعلية لعلاج عدوى المسالك البولية.

عصير التوت البري

يحتوي ”التوت البري“ على خصائص مضادة للبكتيريا، إذ يمكن لتناول عصيره، أن يمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار الجهاز البولي.

شرب الماء

دراسات عدة أثبتت أن شرب الكثير من الماء يقلل الإصابة بالتهابات المسالك البولية، كلما شربت أكثر، تبولت أكثر، وسيؤدي ذلك إلى طرد البكتيريا الضارة من المسالك البولية.

اللبن الرائب ”البروبيوتيك“

يحافظ تناولك للبروبيوتيك والخمائر الموجودة باللبن الرائب، على صحة المسالك البولية، ويجعلها تتخلص من البكتيريا الضارة، كما أنه يعزز الهضم الصحي والمناعة.

تناول الفواكه الحمضية

لأن الفواكه الحمضية تعد مخزنا ضخما لفيتامين C، فإن تناول المزيد منها يقوي جهاز المناعة، كما يرفع من درجة حموضة البول، وهذا قد يساعد على منع العدوى.

تفريغ البول

أحرص بقوة على تفريغ مثانتك كلما شعرت بالحاجة للتبول، إذ يمكن أن يسبب حبس البول إلى تكاثر البكتيريا في المسالك البولية.