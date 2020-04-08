الإمارات تعلن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل الإجمالي 2659 حالة.

كما أعلنت شفاء 53 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239 حالة.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إن منهجية الاكتشاف المبكر وتوسيع نطاق الفحص التي تتبعها دولة الإمارات، وبحسب الممارسات العالمية تسهم في زيادة عدد الحالات المؤكدة في الدولة.

وذكرت أنه ”بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية نسبة الشفاء على المستوى العالمي أقل من 25% من أعداد الحالات المكتشفة، لذلك نسبة الاكتشاف في الوقت الحالي أعلى من نسبة التعافي، وهذا ما نشهده أيضًا من خلال متابعتنا للوضع في المنطقة“.

وأوضحت، في مؤتمر صحفي، أن ”فترة التعافي بالنسبة للحالات البسيطة والتي لا تعاني من أعراض كبيرة تتراوح بين الأسبوعين إلى شهر، أما الحالات المتقدمة قد تزيد عن هذه المدة“، مشيرة إلى أنه ”يتم توفير علاج طبي للحالات المكتشفة مثل مضادات الفيروسات، وتتم متابعة ودراسة فعالية هذه الأدوية لسرعة التعافي وتقليل المضاعفات“.

وفي السياق، أعلن عبدالله علي النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن نسب الفحص في دولة الإمارات تعد قياسية، وقال: ”وصلنا اليوم في دولة الإمارات لرقم قياسي في عدد الفحوصات، وخلال فترة قصيرة، حيث تم حتى الآن إجراء 539195 فحصا“.